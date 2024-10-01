مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

أقفل مؤشر أسواق الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، عند مستوى 2,008.59 نقاط بانخفاض قدره 4.18 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

الأسهم البحرينية

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 803.00 نقاط بارتفاع قدره 1.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم 780,089 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 153,362 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.

الأسهم اليابانية ترتفع نحو 2% مع تعيين إيشيبا رئيسا للوزراء

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 2% خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، مدعوما بأداء الأسهم المرتبطة بالدفاع بعد أن أكد البرلمان تعيين وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا رئيسا للوزراء.

وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.93% ليصل الى مستوى 38651.97 نقطة، بعد أن هبط نحو 5% في الجلسة السابقة.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته الى نحو 1.69% ليصل إلى مستوى 2690.78 نقطة.

وسجلت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر مكاسب على المؤشر نيكاي، إذ قفز سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 8.3%.

في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وسهم آي.اتش.آي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 7.84 بالمئة و7.35% على الترتيب.

وانتخب البرلمان الياباني إيشيبا رئيسا للوزراء، ومن المقرر أن يكشف عن تشكيل حكومته في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يتولى تاكيشي إيوايا، وهو حليف مقرب من إيشيبا منصب وزير الخارجية، وأن يعود جين ناكاتاني إلى منصب وزير الدفاع.

وقال توموشيكا كيتاوكا، كبير خبراء الأسهم في نومورا للأوراق المالية "توقع السوق أن تستفيد أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع بعد التوقعات بشأن الأعضاء الرئيسيين في الحكومة الجديدة".

وارتفعت أسهم شركات التصدير أيضا فى أسواق الأسهم اليابانية وسط ضعف الين. وارتفع الدولار بعد أن رفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة الماضية الرهانات على المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وصعد سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.1% وسهم هوندا موتور بما يصل نسبته نحو 2.29%.

ومن شأن ضعف الين أن يصب في صالح أسهم شركات التصدير لأنه يزيد من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان بالين.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست 2.97% و2.21% على الترتيب.