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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

البورصة تربح 21.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية مدعومة بمشتريات الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 21.2 مليار جنيه،  ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.170.9 تريليون جنيه.

ربح مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 31459 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى7490 نقطة.

ربح مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.13 %   ليغلق عند مستوى 10669 نقطة.

 

اتجهت تعاملات الأجانب  للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 182 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والمصريين للبيع  وسط تداولات 4.2 مليار جنيه.

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