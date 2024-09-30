البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الإثنين موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية مدعومة بمشتريات الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 14 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.184.7 تريليون جنيه.

ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 31587 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7538 نقطة.

ربح مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.59 %، ليغلق عند مستوى 10732 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 11.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والمصريين للبيع وسط تداولات 5 مليارات جنيه.