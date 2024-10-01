أسعار النفط تقفز بأكثر من 5% بعد هجوم إيراني على إسرائيل

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، بعد بدء إيران هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل.

أسعار النفط

تداولت أسعار النفط للعقود الآجلة للخام الأميركي القياسي مؤخرًا عند حوالي نحو 71 دولارًا للبرميل، وهو ما يقرب من مستواها قبل أسبوع.

استقرت أسعار النفط العالمية بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في الأسابيع الأخيرة على الرغم من سلسلة من الضربات الإسرائيلية في لبنان استهدفت جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من طهران. وأعادت الحملة المتزايدة ضد حزب الله إشعال المخاوف من مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.

حتى هذه النقطة، كانت أسواق الطاقة متفائلة نسبيًا في مواجهة أشهر من العنف المتصاعد في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر/كانون الأول بما يصل 3.61 دولار أو بما يصل نسبته نحو 5.03% ليصل إلى مستوى سعر 75.31 دولار للبرميل عند الساعة 17:23 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في نوفمبر/ تشرين الثاني بما يصل الى نحو 3.54 دولار، أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 5.19% ليصل إلى مستوى سعر 71.71 دولار للبرميل.

إمدادات النفط من الشرق الأوسط

النفط

وأثار احتمال نشوب صراع مسلح بين إيران وإسرائيل مخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط من الشرق الأوسط. يتفاعل مراقبو السوق مع الخطر المتزايد لانقطاع الإمدادات، والذي قد يشتد إذا انتشر الصراع ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبحسب البيت الأبيض، تدعم الولايات المتحدة بنشاط دفاع إسرائيل وتحذر إيران من عواقب وخيمة إذا نفذت هجومًا. وتصاعدت التوترات بين البلدين في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في جنوب لبنان، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقًا، بحسب نوقع الأسواق العربية.

يراقب المستثمرون ومحللو الطاقة الآن التطورات عن كثب. ويتوقع البعض استمرار تقلب الأسعار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. وإذا مضت إيران في الهجوم الصاروخي، فقد ترتفع أسعار النفط العالمية بشكل كبير بسبب الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد في سوق ضيقة بالفعل.