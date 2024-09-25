هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في أميركا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.

مخزونات النفط الخام

وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت 4.5 مليون برميل إلى 413 مليونا الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل تقريبا.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 116 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 124 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.2% في الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة نزلت 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 220.1 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 21 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة تقلص مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 2.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 122.9 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.6 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 826 ألف برميل في اليوم الأسبوع الماضي.

النفط يتراجع وسط مخاوف من عدم كفاية خطط التحفيز الصينية لدعم الطلب

النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع إعادة المستثمرين تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على دعم الاقتصاد بما يكفي لدفع المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2% إلى 75 دولارا للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا (0.3%) ليسجل 71.32 دولار للبرميل.

كانت الأسعار ارتفعت بنحو 1.7 % أمس الثلاثاء بعد إعلان الصين عن أقوى تحفيز اقتصادي لها منذ جائحة كوفيد-19، مع خفض أسعار الفائدة وتمويل حكومي.

لكن محللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من المساعدة المالية لتعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قلل من تأثير ذلك الإعلان على أسعار النفط.

ومع ذلك، قدم انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة بعض الدعم للأسعار التي ارتفعت بشكل عام منذ هبوطها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021 في العاشر من سبتمبر.

كانت مصادر بالسوق قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام انخفضت 4.34 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.

وتراجعت مخزونات البنزين 3.44 مليون برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 1.12 مليون برميل.

وتلقت أسعار الخام دعما أيضا من الصراع المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.