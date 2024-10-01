التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 1.8% خلال سبتمبر

انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% في سبتمبر، وهو أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وفقاً لبيانات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

التضخم في منطقة اليورو

وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم، بعد أن بلغ التضخم السنوي أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2% في أغسطس.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ الأكثر تقلبا، 2.7%. وكان من المتوقع أن يظل دون تغيير عن قراءة أغسطس البالغة 2.8%، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتأتي هذه الأرقام بعد أن تراجع التضخم في سبتمبر إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في العديد من اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا. وأظهرت بيانات أولية يوم الاثنين أن معدل التضخم الموحد في الاقتصاد الرائد في أوروبا انخفض بأكثر من المتوقع إلى 1.8% على أساس سنوي.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين إن صناع السياسات أصبحوا أكثر ثقة بشأن عودة التضخم إلى هدف 2%.

وقالت في جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي: "بالنظر إلى المستقبل، قد يرتفع التضخم مؤقتاً في الربع الرابع من هذا العام مع انخفاض الانخفاضات الحادة السابقة في أسعار الطاقة عن المعدلات السنوية، لكن التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب".

وأضافت لاغارد: "سنأخذ ذلك في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية في أكتوبر".

الخطوات التالية للبنك المركزي الأوروبي

منطقة اليورو

غير خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعاتهم بشأن المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بعد تعليقاتها، مشيرين إلى أنهم يتوقعون الآن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون سابقاً أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، لكنهم قالوا الآن إن تعليقات لاغارد "هي نفس التبرير الذي استخدمته لخفض سبتمبر"، مما يشير إلى "احتمالية واضحة تقريباً لشهر أكتوبر".

كما رفع خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك يوم الثلاثاء توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة القادم من جانب البنك المركزي الأوروبي من ديسمبر إلى أكتوبر.

وأظهرت بيانات مجموعة لندن للأوراق المالية أن الأسواق كانت تتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.