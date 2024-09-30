مصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي

ترحب مصر بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، برعاية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وتعرب مصر عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة الإيجابية الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء الأراضي الليبية.

وتؤكد مصر عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على مقدرات االشعب الليبي الشقيق وتحقيق اماله.