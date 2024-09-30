الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي

بوابة الوفد الإلكترونية

ترحب مصر بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، برعاية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وتعرب مصر عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة الإيجابية الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء الأراضي الليبية.

وتؤكد مصر عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على مقدرات االشعب الليبي الشقيق وتحقيق اماله.

مواد متعلقة

مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر 2024

وزير الخارجية يلتقي بالمصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

وزير الخارجية يلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الخطيرة في غزة ولبنان

مشاركة مصرية واسعة في المعرض الياباني للسياحة واهتمام ياباني بزيادة السياحة الوافدة لمصر

السفير المصري في سول يشهد حفل توقيع مذكرة تفاهم لدعم توطين الصناعة والتصنيع المشترك مع كوريا

السفير المصري في باكستان يلتقي برئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام آباد

السفارة المصرية في أثينا تنظم حدثاً تعريفياً بالاقتصاد المصري وبالفرص الاستثمارية
الجريدة الورقية