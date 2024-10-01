البنك المركزي الأسترالي يحظر بنك كندي لمدة عام بسبب تسريبات

منع البنك المركزي الأسترالي، نظيره بنك الاستثمار العالمي الكندي من حضور جلسات إحاطة خاصة، وتقديم إفادات سرية بعد أن سرب أحد عملائه تفاصيل من إفادة مغلقة.. بحسب تصريحات مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر.

وتعتبر هذه هي الحالة الثانية للتسريب بعد انتقاد بنك الاحتياطي الأسترالي العام الماضي عندما أطلع محافظه آنذاك فيليب لوي المتداولين في اجتماع خاص استضافته شركة بارينجوي كابيتال بارتنرز، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بتوقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة.

وقال المصدران لرويترز إن مساعد محافظ البنك المركزي كريستوفر كينت التقى بخبراء اقتصاديين وعملاء تجاريين في آر بي سي كابيتال ماركتس، الذراع المصرفية الاستثمارية لرويال بنك أوف كندا، في فبراير بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة ثابتا عند 4.35%، ولم يرغب المصدران في الكشف عن هويتهما لأن المناقشات كانت خاصة.



حظرا لمدة 12 شهرا على بنك RBC بسبب تسريبات

وقال المصدران إن عميل التداول لدى RBC Capital Markets شارك ما قاله كينت في الإحاطة مع شريك خارجي بعد الاجتماع.

وقال أحد المصادر إن بنك RBC عندما اكتشف هذا التسريب كشف المعلومات بشكل استباقي إلى بنك الاحتياطي الأسترالي، وفرض البنك المركزي حظرا لمدة 12 شهرا على بنك RBC بسبب الاختراق.

ورفضت شركة RBC Capital Markets والبنك الاحتياطي الأسترالي التعليق على المسألة، وتم نشر هذه القصة لأول مرة في صحيفة Australian Financial Review اليوم الثلاثاء.

يذكر أن ميشيل بولوك تولت منصب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلفًا لـ لوي في سبتمبر من العام الماضي، وانضمت لوي إلى مجلس إدارة بارينجوي، الشهر الماضي.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، ردا على سؤال حول هذه القضية، إنه ليس من شأن الحكومة إدارة أو مراقبة الاتفاقيات بين بنك الاحتياطي والبنوك التجارية.

وقال تشالمرز للصحفيين في مؤتمر صحفي في كانبيرا:"لكنني أشاطر القلق ... من أن بعض العناصر السرية ربما تكون قد تم انتهاكها، وأنا متأكد من أن زملاءنا في البنك يعملون على ما يعنيه ذلك بالنسبة للطريقة التي يديرون بها هذه الإحاطات ومن يشارك فيها".

