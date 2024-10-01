الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مشاهد لسقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان أولي:" رداً على إغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ.
إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".

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"رويترز" عن الحرس الثوري الإيراني: سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أي هجوم

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لحظة إطلاق النار في يافا (فيديو)

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إيران: أطلقنا عشرات الصواريخ ردا على اغتيال هنية ونصر الله ونيلفوروشان

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل صدر عن المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.

وأضاف المسؤول الكبير أن خامنئي لا يزال في مكان آمن.
وقال الجيش الإسرائيلي إن المجال الجوي الإسرائيلي أغلق في أعقاب الهجوم الإيراني.

شاهد فيديو سقوط الصواريخ على تل أبيب بالضغط هنا..

 

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