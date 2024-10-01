مشاهد لسقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.. فيديو

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان أولي:" رداً على إغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ.

إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل صدر عن المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.

وأضاف المسؤول الكبير أن خامنئي لا يزال في مكان آمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المجال الجوي الإسرائيلي أغلق في أعقاب الهجوم الإيراني.

شاهد فيديو سقوط الصواريخ على تل أبيب بالضغط هنا..