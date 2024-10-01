"رويترز" عن الحرس الثوري الإيراني: سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أي هجوم

أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أي هجوم، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني:

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن الحرس الثوري الإيراني قال إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل.

وشدد الحرس الثوري الإيراني، على أن العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

أعلن الحرس الثورى الإيراني، أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أى هجوم، جاء ذلك وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف في إسرائيل

وفي سياق آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن إيران بدأت ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقالت مصادر إيرانية، بأن الصواريخ الإيرانية إصابت منصة غاز إسرائيلية

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إنه قبل قليل تم إطلاق صواريخ من إيران إلى الأراضي الإسرائيلية.