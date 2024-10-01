إيران: أطلقنا عشرات الصواريخ ردا على اغتيال هنية ونصر الله ونيلفوروشان

قال الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل، متوعداً باستهدافها مجدداً إذا ردت على الهجوم، وهذه الصواريخ ردا على اغتيال اسماعيل هنية ونصر الله ونيلفوروشان.

وأعلن الحرس الثوري في بيان، أن إطلاق الصواريخ جاء رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران نهاية يونيو الماضي، والأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، وعباس نيلفوروشان، قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، في غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه إسرائيل قبل وقت قصير، فيما دوت صافرات الإنذار في المناطق القريبة من مطاري نفاطيم وحتسيريم والقدس