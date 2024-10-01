لحظة إطلاق النار في يافا (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن سقوط 8 أشخاص وعدة إصابات في عملية إطلاق نار وقعت في منطقة يافا جنوب تل أبيب.

وعرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يوثق لقطات من عملية إطلاق النار في يافا.

وأوضح الفيديو حالة من الفزع والهلع لحظة إطلاق النار المفاجئ.

وأوضح لقطات تلفزيونية مسلحين ينزلون في محطة القطار السريع ويفتحون النار. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص على الأقل لحقت بهم إصابات خطيرة.

وفي سياق آخر، قالت الشرطة في بيان أنه تم "تحييد منفذيّ الهجوم"، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إنه "يعالج عدة أشخاص كانوا في هجوم إطلاق النار في يافا"، مشيراً إلى وجود أشخاص فاقدي الوعي.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تلقت تقريراً في تمام الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش عن أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، مضيفةً أن الطواقم الطبية والمسعفين عالجوا في الموقع عدداً من المصابين بدرجات متفاوتة من الإصابات، ومنهم من كانوا فاقدين للوعي.