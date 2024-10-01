تعليق حركة الطيران بالأردن بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.. وإغلاق الأجواء بالعراق

بسبب الصواريخ الإيرانية

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن تعليق الحركة الجوية في مطار بن جوريون، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وقرر الأردن، تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، إثر إطلاق صواريخ إيران خلال الدقائق الأخيرة على إسرائيل.

وكانت أفادت وكالة الأنباء العراقية، عن إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.

وأفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بـأن سماء الجنوب اللبناني تضيء بصواريخ عدة في اتجاه اسرائيل، وكانت أطلقت إيران ما يزيد عن 100 صاروخ باليستي من الأراضي الإيرانية تجاه جميع أنحاء إسرائيل.

صواريخ باتجاه إسرائيل:

وشدد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن جيش الاحتلال، على أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل منذ قليل، وذلك حسبما جاء في بالتزامن مع تصاعد حدة العمليات العسكرية بين إيران وما يصفهم الخبراء السياسيين والدبلوماسيين “أذرع إيران” في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.