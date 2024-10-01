انتبه.. علامات تنذرك بإحتمالية إصابتك باحتشاء عضلة القلب

حدد الأكاديمي يوري بيلينكوف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية 5 أعراض تشير إلى اقتراب نوبة قلبية يمكن للشخص بمعرفتها أن ينقذ حياته وحياة أقاربه.

ويشير الطبيب، إلى أن احتشاء عضلة القلب غالبا ما يحصل بصورة غير متوقعة، ولكن في الواقع هناك علامات تحذر من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب تظهر قبل أشهر. فمثلا وجد علماء بريطانيون أن المصافحة الضعيفة قد تشير إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

ووفقا له هناك علامات مهمة تحذر الشخص وهي:

- يبدو الإنسان أكبر من عمره الحقيقي.

- عدم تساوي النبضات الكهربائية في العقد الجيبية في الأذين الأيمن.

- ضيق التنفس.

- العرج المتقطع خاصة لدى المدخنين.

- التعرق الليلي.

وتجدر الإشارة إلى أن العرج المتقطع (claudicatio)-هو متلازمة تحدث على خلفية النشاط البدني المعتدل، وتلاحظ عادة أثناء المشي مع الشعور بألم في العضلات وتشنجات في ربلة الساق وكذلك في الفخذ والأرداف، تختفي جميعها بعد راحة قصيرة.حدد الأكاديمي يوري بيلينكوف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية 5 أعراض تشير إلى اقتراب نوبة قلبية يمكن للشخص بمعرفتها أن ينقذ حياته وحياة أقاربه.