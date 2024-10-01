الحرس الثورى الإيرانى: سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى

أعلن الحرس الثورى الإيراني، أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أى هجوم، جاء ذلك وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف في إسرائيل

وفي سياق آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن إيران بدأت ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقالت مصادر إيرانية، بأن الصواريخ الإيرانية إصابت منصة غاز إسرائيلية

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إنه قبل قليل تم إطلاق صواريخ من إيران إلى الأراضي الإسرائيلية.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولاً بارزًا في البيت الأبيض حذر بلاده من خطر هجوم وشيك قد تشنه إيران بالصواريخ الباليستية، على إسرائيل، غير أنه لم يتم رصد أي إطلاق صواريخ من إيران حتى الآن.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية، إلى هاجاري قوله إن إطلاق صواريخ من جانب إيران سيكون له عواقب.

ونصحت قيادة الجبهة الداخلية سكان وسط إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقبل قليل، أطلق صاروخ من لبنان، وسقط في منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل، وسمع سكان المنطقة أصوات انفجارات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في رسالة بالفيديو، إلى المواطنين الإسرائيليين حذر فيها من "أيام مليئة بالحديات العظيمة"، بينما يستعد الإسرائيليون لرأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشاناه)، ليلة غد الأربعاء.

وقال نتنياهو: "ذكرت بالأمس أن هذه أيام إنجازات عظيمة، وتحديات عظيمة.. الإنجازات العظيمة أننا قضينا على نصر الله، وقادته البارزين، وخطة (حزب الله) للسيطرة على الجليل.. نحن عازمون على إعادة مواطنينا إلى منازلهم في الشمال بآمان".

من جانبها، قالت شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية إن هجوما إيرانيا سيستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي، وليس مدنيين.