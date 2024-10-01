الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إسرائيل: أمريكا أبلغتنا بنية إيران شن هجوم صاروخي ضدنا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي يقابل نظيره الإسرائيلي

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن تل أبيب تلقت قبل قليل بلاغا من شركائها الأمريكيين يفيد بنية إيران تنفيذ هجوم صاروخي على إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن أي هجوم من إيران سيحمل عواقب وتبعات.

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إسرائيل تستفز إيران بضربة قرب سفارتها في لبنان

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خبير عسكري: إسرائيل تستخدم تكتيك الخدعة في الحرب مع حزب الله

وكشفت وكالة رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض أن واشنطن لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية ضد إسرائيل قريبا.

فيما أكد موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تكشف نية إيران شن هجوم مباشر على إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل.

 

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