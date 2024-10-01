أبو مسلم : استهداف عدد من لاعبي الأهلي للتأثير نفسيًا عليهم بعد السوبر الأفريقي

علق أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق ، على الحالة الفنية التي ظهر عليها لاعبو الأحمر ، خلال مواجهة السوبر الأفريقي الجمعة الماضي.





وأكمل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "أحمد بلال أخطأ في تصريحاته عن الزمالك، وتسبب في حالة تحفز لدى لاعبيه، بينما تأثر لاعبي الأهلي بما قيل من البعض قبل اللقاء".

وتابع أبومسلم: "الطبيعي أن يكون إمام عاشور مستهدف وعدد من لاعبي الأحمر يتم استهدافهم حاليًا للتأثير نفسيًا عليهم، واي لاعب منتقل من الأهلي أو الزمالك والعكس يكون دائما تحت المنظار، وحدث ذلك مع كهربا في وقت سابق، لكن إمام عاشور متراجع مستواه مؤخرًا، وهناك عدة أزمات خارج الملعب مؤخرا تخص اللاعب أثرت عليه، وهو يعيش في حالة تركيز خارج الملعب، وايضا مع منتخب مصر كان بعيدا، والأهلي يمتلك أفشة أيضا ولابد أن يشارك في المباريات المقبلة ولابد من خلق روح التحدي والمنافسة بين اللاعبين ، دون تقليل من قيمة لاعب أو محاولى اللعب على الأمور النفسية".



وأتم: "لابد أن يتواجد عمر جابر في معسكر منتخب مصر خلال المعسكر المقبل خاصة بعد إصابة محمد هاني وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وأتوقع وجود عمر بالفعل ضمن صفوف المنتخب".