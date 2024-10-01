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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

فوز طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في دورة الألعاب الجامعية الأفريقية

فوز طلاب الجامعة
فوز طلاب الجامعة الأمريكية

فاز طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الأول باكتساح في دورة الألعاب الجامعية الأفريقية التي أقيمت الأسبوع الماضي في لاجوس، نيجيريا. 

وتنافس طلاب الجامعة الأمريكية مع 70 جامعة من 35 دولة أفريقية في دورة 2024 وحققوا نتائج مذهلة حيث حصدوا 81 ميدالية، منهم 46 ميدالية ذهبية و27 فضية و 8 برونزية متقدمين على الجامعتين المنظمتين للبطولة وهما جامعة ولاية لاجوس وجامعة لاجوس اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي، وكذلك على جامعة غانا و جامعة الدراسات التنموية المحتلين المركزين الرابع والخامس. 

إنجازات فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة

حقق فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة- المكون من 28 رياضي- ميداليات في الجودو والتايكوندو والتنس وتنس الطاولة والسباحة والشطرنج والكاراتيه. 

وسيطر لاعبو السباحة على مجريات الأمور في مسابقات السباحة حيث حصدوا 39 ميدالية ذهبية و28 فضية و7 برونزية. 

بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الدورة أول مشاركة دولية لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الكاراتيه وحصول الطالب المشارك على الميدالية الذهبية

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