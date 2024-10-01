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اليمن: نبارك العملية الإيرانية التي ضربت الأهداف الإسرائيلية المقاومة العراقية: إذا تدخلت أمريكا في عمل ضد إيران ستكون مصالحها أهدافا لنا إيران: أطلقنا عشرات الصواريخ ردا على اغتيال هنية ونصر الله ونيلفوروشان بايدن يأمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل لمواجهة إيران
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عاجل.. أمريكا: إيران تستعد لشن هجوم واسع على إسرائيل خلال 12 ساعة

قاذفات صواريخ إيرانية
قاذفات صواريخ إيرانية

كشف موقع نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين توقعوا أن تشن إيران هجوما عسكريا على إسرائيل خلال 12 ساعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأفاد أن الهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل سيستهدف قواعد جوية.

وكشفت وكالة رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض أن واشنطن لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية ضد إسرائيل قريبا.

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إسرائيل: أمريكا أبلغتنا بنية إيران شن هجوم صاروخي ضدنا

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مسئول بالبيت الأبيض: حصلنا على معلومات استخباراتية لاستعداد إيران شن هجوم على إسرائيل

فيما أكد موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تكشف نية إيران شن هجوم مباشر على إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن تل أبيب تلقت قبل قليل بلاغا من شركائها الأمريكيين يفيد بنية إيران تنفيذ هجوم صاروخي على إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن أي هجوم من إيران سيحمل عواقب وتبعات.

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