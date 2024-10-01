عاجل.. أمريكا: إيران تستعد لشن هجوم واسع على إسرائيل خلال 12 ساعة

كشف موقع نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين توقعوا أن تشن إيران هجوما عسكريا على إسرائيل خلال 12 ساعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأفاد أن الهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل سيستهدف قواعد جوية.

وكشفت وكالة رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض أن واشنطن لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية ضد إسرائيل قريبا.

فيما أكد موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تكشف نية إيران شن هجوم مباشر على إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن تل أبيب تلقت قبل قليل بلاغا من شركائها الأمريكيين يفيد بنية إيران تنفيذ هجوم صاروخي على إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن أي هجوم من إيران سيحمل عواقب وتبعات.