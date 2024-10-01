مسئول بالبيت الأبيض: حصلنا على معلومات استخباراتية لاستعداد إيران شن هجوم على إسرائيل

كشفت وكالة رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض أن واشنطن لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية ضد إسرائيل قريبا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

فيما أكد موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تكشف نية إيران شن هجوم مباشر على إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل.

وفي السياق ذاته، عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «نيران إسرائيل تتسلل إلى قلب لبنان.. الاحتلال يتوسع في ضرباته على الجنوب».

وذكر التقرير، أن نيران تتسلل إلى لبنان في تصعيد خطير ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار شهور مضت كانت الضربات الإسرائيلية تتركز على القرى والبلدات الامامية في جنوب لبنان، أبرزها بليدة وكفر كلا وعيتا الشعب والناقورة ومناطق أخرى.

وأفاد التقرير، بأنه في مطلع الأسبوع الماضي، وسّع جيش الاحتلال نطاق الغارات ليشمل مناطق جديدة في محافظتي الجنوب والنبطية وصولا إلى المناطق الداخلية والبقاع وبعلبك والهرمل، إضافة إلى اعتداءات متفرقة في جبل لبنان.

وأكد التقرير، أن التصعيد الإسرائيلي امتدّ ليشمل قرى إقليم التفاح وأقضية الزهراني وصيدا، واتجهت غارات الاحتلال من جنوب لبنان إلى شرقه، ونفذ الاحتلال مئات الضربات الجوية على الأحياء السكنية المكتظة زاعمة انها تستهدف مواقع لحزب الله اللبناني لتحمل هذه الضربات لقب الاكثر دموية مثل اشتباكات إسرائيل وحزب الله ضمن ما عرف بحرب تموز 2006.