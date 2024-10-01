سوسن بدر: أقدم شخصية مركبة في فيلم الهوى سلطان

أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم الهوى سلطان بطولة الفنانة منة شلبي، والمقرر بدء عرضه قريبا فى دور السينما، يقدم رسالة إنسانية عن صور الحب المختلفة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجماهير.

وقالت سوسن بدر إن الجانب الإنساني بالشخصية التي تقدمها بالفيلم كان سببا رئيسيا في تحمسها لتقديمها، خاصة أن العمل اجتماعي رومانسي، مشيرة إلى أنها تقدم خلال الفيلم شكلا مختلفا من أشكال الحب في العلاقات الإنسانية سواء كان الحب بين الأشخاص أو حب الأم لأولادها.

قناعات شخصية

ولفتت سوسن بدر إلى أن دورها خلال الأحداث مركب وفيه تناقضات كبيرة، حيث تجسد خلال أحداث الفيلم والدة الفنان أحمد داود الذى تربطه علاقة قوية جدا بوالدته، مشيرة إلى أن لديها قناعات شخصية بتقديم الدور الجيد بعيدا عن أى معايير لمساحته، وعندما تشعر بأن هذا الدور يستفزها توافق على الفور بغض النظر عن عدد مشاهده.

وأكدت سوسن بدر أن لديها شروطا محددة فى العمل، حيث تهمها التفاصيل ووجود توافق فى التحضيرات ليخرج الفيلم بشكل جيد، وهو ما تعتقد أنها نجحت في تحقيقه بمعظم أعمالها.

وأوضحت سوسن بدر أن التركيز في مهنة الفن مهم للغاية ولن يتمكن الفنان من النجاح من دونه، مشيرة إلى أنها بمجرد دخول موقع التصوير تنسى كل ما يحيط بها وتتذكر فقط الدور وتركز فيه وتعيش الشخصية التى تجسدها.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، يناقش العلاقات العاطفية والحب بين الاصدقاء، وتجسد منة شلبي شخصية فتاة اسمها سارة وتعمل في مصلحة حكومية ويقدم الفنان عماد رشاد دور والدها ، ويظهر أحمد داود بشخصية مهندس يدعى على.

ويشارك سوسن بدر ومنة شلبي في بطولة الفيلم جيهان الشماشرجي، وأحمد خالد صالح، ونورين أبو سعدة، وفدوى عابد، وخالد كمال وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.