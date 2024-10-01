إنفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٦٥ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر الجاري.

الطب البيطري بمحافظة الجيزة

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة بداية 9 قوافل بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية، بنواحي قرى مراكز: البدرشين، الصف، العياط، كرداسة، أبوالنمرس، الوراق، أوسيم، ووردان، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج عدد (11812) رأس ماشية، وتم عقد ندوات ارشادية للأمراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 طن و826 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا بالإدارة الزراعة بطوخ، لمناقشة استعدادات الموسم الشتوي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية، لخدمة المربيين بالمجان، كما تم ضبط مجزر غير مرخص وضبط ١٠٥٠ كجم بانيه و مقطعات دواجن وتم عمل المحاضر اللازمة.

كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عددا من المنافذ المتنقلة في ميادين وأماكن تجمع المواطنين بالمحافظة، محملة بكميات من بيض المائدة بسعر (150) جنيها للكرتونة، ضمن المبادرة الرئاسية (بداية)، كما تم إزالة عدد (19) حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية، كما تم متابعة زراعات القطن للوقوف على الحالة العامة للزراعات.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، متايعة اعمال الجمعيات بالمحافظة، كما تم المرور على زراعات القطن والبنجر، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، 11 قافلة بيطرية بجميع مراكز المحافظة، لخدمة المربين بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية بداية، كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال القافلة البيطرية بقرية العباسية وأشاد سيادته بأداء الطب البيطري، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، يوم حقلي لمتابعة زراعات الأرز وقول الصويا، كما تم تنفيذ (5) ندوات إرشادية تم من خلالهما توعية المزارعين بأهمية العناية بصحة الحيوان ودور التحصين، كما تم إطلاق قافلة بيطرية مجانية بإدارة ميت سلسيل البيطرية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية على اسواق بيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم، كما شنت حملات على مراكز بيع الأدوية البيطري، كما تم الانتهاء من تحصين 35 ألفا و481 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، التواصل مع المزارعين وتفقد الزراعات والجمعيات الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات استعدادا للموسم الشتوي.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، تفقد الإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على منافذ إدارة الإرشاد الزراعي، وزيارة عدد من الجمعيات الزراعية، كما تم متابعة عمليات حصاد محصول الذرة الشامية والمنزرعة ضمن الحملة القومية للنهوض بالمحصول، كما أطلقت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، قوافل بيطرية مجانية، بمركزي القنطرة غرب، وفايد، حيث قدمت الدعم الكامل لعدد ١٤٨٢١ رأس ماشية.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إجتماعاً موسعاً مع مديري جمعيات الائتمان، ومديري الإدارات الزراعية، كما تم افتتاح موسم جني القطن، وعقد ندوة إرشادية تم خلالها التفاعل مع الريفيات للتعرف على مشاكلهم، كما تم المرور على محلات الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، قافلة بيطرية مجانية بإدارة الزرقا البيطرية، لعلاج الدواجن والماشية، كما تم المرور علي محطة البحوث للإنتاج الحيواني بتفتيش السرو للتحصين الدوري ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع لقطيع الأبقار والاغنام والماعز.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، ورشة عمل حول مرض السعار، كما تم تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى مراكز: العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، نخل، لخدمة المربيين بالمجان، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اللقاء الأسبوعي مع العاملين بالمديرية لمناقشة ما تم انجازه من الأعمال وبحث خطة العمل للفترة المقبلة، كما تم اطلاق قوافل إرشادية توعوية زراعية وبيطرية، لدعم المزارعين والمربين، كما تم افتتاح موسم بدء تشغيل معصرة الزيتون بمدينة رأس سدر، بحضور رئيس الوحدة بمدينة رأس سدر.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، يوم الحصاد لمحصول فول الصويا، كما تم المرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية، كما تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم، يوسف الصديق، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بمركز الفيوم، لخدمة صغار المربيين من أهالي القرية، كذلك شنت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 19 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمراكز الواسطى، اهناسيا، الفشن، ببا، كما تم تنفيذ حملة القوارض عقب المحاصيل الصيفية بمركز الفشن.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية مجانية ببني مزار، لدعم صغار المربين، كما تم تنظم ورشة عمل بمناسبة (اليوم العالمى للسعار)، كذلك تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات البيطرية، لمناقشة خطط العمل والتعليمات، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، بدء حصاد محصول فول الصويا، بأحد حقول أحد المزارعين والتابع لمشروع تحديث تقنيات الري، كما تم متابعة عمليات توريد الأقطان المحلية، كما اطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، قوافل بيطرية علاجية مجانية بعدد من قرى المحافظة، وتم علاج عدد كبير من الحيوانات وفحص وتشخيص المشاكل التناسلية واجراء العمليات الجراحية والرش والعلاج الجماعي، وتم عمل ندوة إرشادية لتوعية المربين.

كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، ندوة ارشادية بمجمع الخدمات الزراعية بقرية الكلالسه مركز قوص، وكان موضوع الندوة عن النخيل واهميته الاقتصادية والآفات التي تصيبه وطرق علاجها، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، في ندوه تدريبه للائمه بوزارة الاوقاف والأزهر الشريف للتعريف والتوعية بالوضع المائي الحالي لمصر، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، المرور على الجمعيات الزراعية بنواحي بندر الاقصر لمتابعة اعمالها، كما تم متابعة عمليات تطهير المساقى، وعقد ندوة ارشادية حول ترشيد المياه، والمكافحة المتكاملة لآفة دودة الحشد الخريفية.

يذكر إن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.