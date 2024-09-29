محلل سياسي: إيران سلمت رأس نصر الله لأمريكا مقابل صفقة

كشف الدكتور محمد اليمني، المحلل السياسي، السيناريوهات المتوقعة لما بعد اغتـيال حسن نصر الله، معلقًا: بنيامين نتنياهيو يريد القضاء على أذرع إيران في كل مكان بدعم أمريكي.

وتابع الدكتور محمد اليمني، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: نتنياهو يريد توسيعات تلمودية في الشرق الأوسط، وما تقوم به إسرائيل حاليًا هو عقائد يهودية صهيونية.

وأضاف الدكتور محمد اليمني: قوة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تساعد إسرائيل على توغلها عسكريًا في غزة ولبنان، وهذا وضح في اغتيال قادة إيران وحزب الله.

واختتم قائلًا: إيران عقدت صفقة سرية مع أمريكا بالإبلاغ عن مكان حسن نصر الله، وعلى مدار 11 شهرًا تم عقد صفقة بـ8.5 مليار دولار دعمًا من الغرب وأمريكا لإسرائيل.