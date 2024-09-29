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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

هاليفي: إسرائيل مستمرة في محاصرة إيران

هاليفي
هاليفي

قال هيرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل يمكنها أن تصل إلى أبعد مدى وهي مستمرة في محاصرة إيران، وذلك بعد شن غارات جوية على مناطق عدة من الحديدة في اليمن، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

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وأضاف هاليفي، في اجتماع لتقييم الوضع بعد استهداف الحديدة "ساعة من الآن هاجمنا الحوثيين في اليمن، نعرف كيف نصل إلى أبعد مدى، ونعرف كيف نهاجم هناك بدقة.
وأضاف: "هذه ليست رسائل بل أفعال ولدينا رسائل من وراءها..  في لبنان نواصل جهودنا.. ونستمر في تدمير الناشطين ومحاصرة إيران".
وتابع هاليفي: "نحن بحاجة إلى الاستمرار في أن نكون أقوياء للغاية في التعامل مع حزب الله. هذا هو التركيز الرئيسي في الوقت الحالي ولكننا بحاجة أيضا إلى تكييف العمليات في أماكن أخرى".
وشن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات جوية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 33 آخرون في حصيلة أولية. بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

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