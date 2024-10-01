الأسهم الأوروبية تفتح على استقرار وسط ترقب لبيانات تضخم

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها بـ1% بنهاية الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

الأسهم الأوروبية

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي استقر عند 522.97 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أسوأ يوم له في أكثر من أسبوع أمس الاثنين.

كانت أسهم التكنولوجيا هي الداعم الأكبر للمؤشر الأوروبي إذ صعدت 0.5%، بحسب "رويترز".

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم الطاقة بنحو 5%.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، ومؤشرات مديري المشتريات لقطاع الصناعة للتكتل وكذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بعد قليل.

وحذّر مديرو الأصول في غولدمان ساكس - Goldman Sachs و بلاك روك -BlackRock ونورثرن تراست Northern Trustالمستثمرين أول من أمس من المخاطر المتزايدة الناتجة عن ضعف الاقتصاد الأوروبي وتأثيره على أرباح الشركات، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بنتائج الانتخابات الأميركية، وتأثيرات كل ذلك على الأسهم الأوروبية.

الأسهم اليابانية ترتفع نحو 2% مع تعيين إيشيبا رئيسا للوزراء

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 2% خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، مدعوما بأداء الأسهم المرتبطة بالدفاع بعد أن أكد البرلمان تعيين وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا رئيسا للوزراء.

وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.93% ليصل الى مستوى 38651.97 نقطة، بعد أن هبط نحو 5% في الجلسة السابقة.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته الى نحو 1.69% ليصل إلى مستوى 2690.78 نقطة.

وسجلت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر مكاسب على المؤشر نيكاي، إذ قفز سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 8.3%.

في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وسهم آي.اتش.آي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 7.84 بالمئة و7.35% على الترتيب.

وانتخب البرلمان الياباني إيشيبا رئيسا للوزراء، ومن المقرر أن يكشف عن تشكيل حكومته في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يتولى تاكيشي إيوايا، وهو حليف مقرب من إيشيبا منصب وزير الخارجية، وأن يعود جين ناكاتاني إلى منصب وزير الدفاع.

وقال توموشيكا كيتاوكا، كبير خبراء الأسهم في نومورا للأوراق المالية "توقع السوق أن تستفيد أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع بعد التوقعات بشأن الأعضاء الرئيسيين في الحكومة الجديدة".

وارتفعت أسهم شركات التصدير أيضا فى أسواق الأسهم اليابانية وسط ضعف الين. وارتفع الدولار بعد أن رفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة الماضية الرهانات على المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وصعد سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.1% وسهم هوندا موتور بما يصل نسبته نحو 2.29%.

ومن شأن ضعف الين أن يصب في صالح أسهم شركات التصدير لأنه يزيد من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان بالين.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست 2.97% و2.21% على الترتيب.