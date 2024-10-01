ينهى حياة زوجته فى خلافات عائلية بالمنيا

شهد مركز ملوي جنوب محافظة المنيا ، جريمة من الجرائم البشعة ، والتي هزت مشاعر ووجدان الجميع ، إثر قيام عامل بقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض، اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات عائلية.

كان مدير أمن المنيا ، اللواء مجدي سالم، قد تلقى بلاغا من إحدى قرى مجلس قروي تنده بمركز ملوي ، يفيد بقيام «عامل» بقتل زوجته طعنا داخل منزله بالعزبة ، وانتقل على الفور، فريق من رجالات البحث الجنائي ، بقيادة اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، إلى موقع البلاغ ، وتبين العثور على جثة سيدة، 30 سنة، ربة منزل، مصابة بطعنة ومسجاة على الأرض.

وبسؤال زوجها، 35 سنة، عامل، اعترف بإرتكاب جريمة القتل ، على خلفية مشادة بينهما بسبب خلافات عائلية ، قام على إثرها بطعنها مما تسبب في مصرعها ، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم «آلة حادة»، وإحالته للنيابة العامة للتصرف.

وقامت النيابة العامة بمركز ملوي ، بمناظرة جثمان المجني عليها، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي ، وقرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا ، انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وكلف البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.