الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ينهى حياة زوجته فى خلافات عائلية بالمنيا

قاتل
قاتل

شهد مركز ملوي جنوب محافظة المنيا ، جريمة من الجرائم البشعة ، والتي هزت مشاعر ووجدان الجميع ، إثر قيام عامل بقتل زوجته  طعنا بسلاح أبيض، اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات عائلية.

 

كان مدير أمن المنيا ، اللواء مجدي سالم، قد تلقى بلاغا من إحدى قرى مجلس قروي تنده بمركز ملوي ، يفيد بقيام «عامل» بقتل زوجته طعنا داخل منزله بالعزبة ، وانتقل على الفور، فريق من رجالات البحث الجنائي ، بقيادة اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، إلى موقع البلاغ ، وتبين العثور على جثة سيدة، 30 سنة، ربة منزل، مصابة بطعنة ومسجاة على الأرض.

 

وبسؤال زوجها، 35 سنة، عامل، اعترف بإرتكاب جريمة القتل ، على خلفية مشادة بينهما بسبب خلافات عائلية ، قام على إثرها بطعنها مما تسبب في مصرعها ، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم «آلة حادة»، وإحالته للنيابة العامة للتصرف.

 

وقامت النيابة العامة بمركز ملوي ، بمناظرة جثمان المجني عليها، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي ، وقرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا ، انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وكلف البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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