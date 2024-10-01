‏ مطرقة العدالة تتوعد مُختلقي شائعة السحر الأسود لمؤمن زكريا

لايزال المُجتمع يُراقب باهتمامٍ بالغ تفاصيل قصة القبض على المُتهمين باختلاق واقعة تعرض الكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي لأعمال السحر والشعوذة.

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وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قصة العثور على"أعمال" تتعلق بالسحر والشعوذة في إحدى المقابر بالقاهرة، استهدف صاحبها إصابة الكابتن مؤمن زكريا بالمرض.

وسرت الحكاية كالنار في الهشيم، وتم الزج باسم الكابتن مجدي عبد الغني في الرواية، وكشفت وزارة الداخلية في النهاية أن القصة مُختلقة ولا أساس لها من الصحة.

بيان الداخلية

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً قبل يومين كشفت فيه النقاب عن تفاصيل القبض على المُتهمين، وسردت تفاصيل الواقعة.

وقال البيان :"فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب/ مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ، عبارة عن أوراق وصورة للاعب / مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة".

وأضاف البيان :"بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله" .

وأكمل البيان :" أضاف المضبوط بقيامهم بإحضار صورة للاعب/ مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس ، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب/ مجدى عبدالغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وإدعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة ".

كما قاموا بتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب/ مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

مطرقة القانون

وعن رأي القانون في المُخالفة التي قام بها المُتهمون يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن المتهمين قاموا بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بإثارة الرأي العام عن طريق ترويج الشائعات.

وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية هي المسئولة وفقاُ للقانون في نظر قضايا إساءة استخدام السوشيال ميديا.

ومن جانبه قال الخبير القانون عيد فائق زرزور، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن المُتهمين خالفوا القانون بقيامهم بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.

وشدد على أن القانون غلظ عقوبة المُتورطين في وقائع الدجل والشعوذة.