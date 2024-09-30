شاهد| أول تعليق من زوجة مؤمن زكريا علي واقعة السحر

مؤمن زكريا.. خرجت ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا، عن صمتها عقب القبض على المتهمين فى واقعة السحر المزعومة لزوجها، والتى تم الترويج لها على نطاق واسع بالسوشيال ميديا.

أول تعليق من زوجة مؤمن زكريا علي واقعة السحر

وكتبت زوجة مؤمن زكريا عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام "اللهم اجعلنا فى عنايتك لايضرنا بشر ولايبكينا قدر"

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات منذ 2019، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من بين مليوني شخص، وأجبره على اعتزال كرة القدم، مما جعل بعض الأشخاص يستغلون مرض مؤمن زكريا بفبركة سحر له لكسب المال.

القبض على المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تناقلته عدد من القنوات ، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله" وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب/ مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس ، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة ، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك لـ اللاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.