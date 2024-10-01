حزب الله: لا صحة لما تردد بشأن دخول جيش الاحتلال جنوب لبنان

نفى حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، ما تردد بشأن دخول جيش الاحتلال لجنوب لبنان، مؤكدا في بيانٍ أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد مع عناصره.

كما قال حزب الله: إنه "‏لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس".‏

وخرجت تقارير إسرائيلية زعمت وجود أسلحة وذخائر داخل مباني الضاحية الجنوبية وهو ما يبرر استمرار القصف الإسرائيلي، على حد زعمه.

هجوم مركز

وأعلن صباح اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ هجوم مركز على مواقع لإنتاج أسلحة وبنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

ووفقًا لموقع "واللا" العبري، نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، "بدأت القوات عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف تابعة لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان".

وذكرت أنه "وفقًا لقرار المستوى السياسي، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية مستهدفة ومحددة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية تابعة لحزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود؛ مما يُشكل خطرًا على المنطقة".

لبنان يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين احتياجات النازحين

طالب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان، مؤكدًا شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.

كما طالب، الصليب الأحمر الدولي واللبناني بأداء واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب.

الخارجية التركية تدين الهجوم الإسرائيلى البرى على لبنان

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، الهجوم البرى الذى شنته إسرائيل على لبنان، واصفة إياه بـ "محاولة غزو غير مشروعة".

ودعت الوزارة - في بيان نقله تلفزيون "إيه نيوز" التركي في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الهجوم في أسرع وقت ممكن ومغادرة الجنود الإسرائيليين الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوزارة أن "انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه عن طريق شن هجوم بري عليه؛ هو محاولة غزو غير مشروعة سوف يتمخض عنها حدوث موجة جديدة من المهاجرين.

وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التأكيد على أن بلاده تواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخها، حيث نزح حوالي مليون شخص من الشعب اللبناني بسبب الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، مشددا على ضرورة العمل مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والدول المانحة لتأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين.