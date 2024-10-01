الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله ينفي دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في لبنان

نفى "حزب الله" أن تكون قوات الجيش الإسرائيلي قد دخلت إلى لبنان، وأن تكون المباني السكنية التي قصفت أمس في الضاحية تضم أسلحة أو مخازن أسلحة.

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وبحسب "روسيا اليوم"،  قال مسؤول العلاقات الإعلامية بـ"حزب الله" محمد عفيف في تصريح إن "كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة"، مؤكدا أنه "لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال".

وشدد على أن "مجاهينا مستعدون للمواجهة مع قوات العدو التي تتجرأ أو تحاول دخول أراضي لبنان"، مضيفا: "سنلحق أكبر الخسائر في قوات العدو التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية".

من جهتها، قالت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان إنه "لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس".

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