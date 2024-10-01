حزب الله يقصف ضواحي تل أبيب بـ32 صاروخ ‏كاتيوشا

كشف "حزب الله" اليوم الثلاثاء أنه استهدف تحركات وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وقصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ‏ضواحي تل أبيب.‏

وبحسب"روسيا اليوم "، قال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية:

عند الساعة 7:40 تحركا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

عند الساعة 8:05 تجمعا لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية.

عند الساعة 8:55 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية.

عند الساعة 10:00 تجمعا لجنود العدو ‏قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.‏

عند الساعة 10:30 تجمعا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2.

في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي" 4" ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.

عند الساعة 11:45 ‏تجمعا لجنود العدو بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بـ32 صاروخ ‏كاتيوشا".