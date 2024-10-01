حزب الله يقصف ضواحي تل أبيب بـ32 صاروخ كاتيوشا
كشف "حزب الله" اليوم الثلاثاء أنه استهدف تحركات وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وقصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب.
وبحسب"روسيا اليوم "، قال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية:
عند الساعة 7:40 تحركا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
عند الساعة 8:05 تجمعا لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية.
عند الساعة 8:55 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية.
عند الساعة 10:00 تجمعا لجنود العدو قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.
عند الساعة 10:30 تجمعا لقوات العدو في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2.
في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي" 4" على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب.
عند الساعة 11:45 تجمعا لجنود العدو بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بـ32 صاروخ كاتيوشا".