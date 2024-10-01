الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يقصف ضواحي تل أبيب بـ32 صاروخ ‏كاتيوشا

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

كشف "حزب الله" اليوم الثلاثاء أنه استهدف تحركات وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وقصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ‏ضواحي تل أبيب.‏

txt

حزب الله ينفي دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان

txt

إسرائيل: حزب الله حول قرى الجنوب لقواعد جاهزة للهجوم

وبحسب"روسيا اليوم "، قال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية:

عند الساعة 7:40 تحركا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

عند الساعة 8:05 تجمعا لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية.

عند الساعة 8:55 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية.

عند الساعة 10:00 تجمعا لجنود العدو ‏قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.‏

عند الساعة 10:30  تجمعا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2.

في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي" 4" ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.

 عند الساعة 11:45 ‏تجمعا لجنود العدو بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بـ32 صاروخ ‏كاتيوشا".

مواد متعلقة

السفير حسام زكي: العراق طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث دعم لبنان

وزير الخارجية والهجرة يطمئن على أحوال الجالية المصرية في لبنان

بينهم طفل وأسرى.. الاحتلال يعتقل 30 مواطنًا من الضفة

إسرائيل تقصف قرى وبلدات جنوب لبنان

جيش الاحتلال يوجه تحذيرًا بعدم التحرك من الشمال إلى جنوب نهر الليطاني

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية
الجريدة الورقية