الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 30 صاروخًا باتجاه الجليل

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 30 صاروخا باتجاه الجليل ومواصلته استهدافه "حزب الله" في لبنان.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قال الجيش الإسرائيلي، "خلال الساعة الماضية، تم رصد ما يقرب من 15 قذيفة قادمة من لبنان، وسقطت في مناطق مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى. ويعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق اندلع بعد سقوط عدد من الأشخاص في المناطق المفتوحة".

ضرب أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في لبنان

وذكر، أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 12:12 في منطقة الجليل الغربي، تم رصد حوالي 15 قذيفة قادمة من لبنان، وسقطت في مناطق مفتوحة"، مؤكدا أنه يواصل "ضرب أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في لبنان".

وأوضح، "خلال الساعات الماضية، قصفت طائرات مقاتلة ومروحيات قتالية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي، المقر الرئيسي ومنصات إطلاق الصواريخ الموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، ومواقع البنية التحتية الإضافية لحزب الله".

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