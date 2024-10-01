الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أرقام المصابين والنازحين في لبنان تتضاعف يومًا بعد يوم (فيديو)

لبنان
لبنان

علق مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، على تطور الأوضاع في الأراضي اللبنانية، بـ“أرقام المصابين والنازحين تتضاعف يومًا بعد يوم”.

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الغارات الجوية 

وقال إن بيروت لم تشهد منذ ليلة أمس إلى الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق في الضاحية الجنوبية، مشيرًا إلى أن القصف العنيف الذي طال عددا من الأحياء مثل الليلكي وبئر العبد والبرجنيل من الأحياء عبر سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي عملت استهداف مباني سكنية قرابة 5 مبانٍ سكنية في منطقة مشروع القادم.

وتابع، أن الوضع الميداني خلال الساعات الأخيرة خاصة مع القصف المؤخر في منطقة عين الحلوة، صعب للغاية وخلف الكثير من الشهداء والمصابين، موضحًا أن القصف الذي حدث هو الأول لمبنى خاص بإحدى الوسائل الإعلامية في الضاحية الجنوبية.

العدد الأولي للشهداء والجرحى

وأشار إلى أن إحدى الوسائل الإعلامية لم تصدر عنه وزارة الصحة حتى هذه اللحظة عن العدد الأولي للشهداء والجرحى.

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