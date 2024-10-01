السفير حسام زكي: العراق طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث دعم لبنان

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا من جمهورية العراق بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث موضوع النازحين واللاجئين في لبنان، وتقديم المساعدة لدولة لبنان الشقيقة بهذا الخصوص.



صرح بذلك السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقال السفير حسام زكى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم الطلب العراقى اليوم على الدول الأعضاء والتشاور مع اليمن الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية، ومع العراق صاحب الطلب لتحديد الموعد لعقد الاجتماع الطارئ.