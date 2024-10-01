الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رونالدو: الضغط جزء من حياتي والفوز هو الأهم!

رونالدو
رونالدو

أكد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، أنه اعتاد العمل تحت الضغط منذ بداية مسيرته مع مانشستر يونايتد،  جاء ذلك بعد أن حقق العالمي فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، حيث تغلب على الريان بنتيجة 2-1 بعد تعادله مع الشرطة العراقي في الجولة الافتتاحية.

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في تصريحاته عقب المباراة، قال رونالدو: "مواجهة الريان كانت قوية للغاية، والجميع كان يعلم ذلك، بما في ذلك اللاعبين. كنا مستعدين للمباراة، ونجحنا في النهاية في الفوز وحصد النقاط الثلاثة".
وعن شعور الفرق السعودية بالضغط بعد إشادة المدربين الآخرين بقوتها، أضاف: "الحياة تحت الضغط هي الحياة الطبيعية بالنسبة لي. أعيش تحت الضغط منذ أول يوم لي مع مانشستر يونايتد وحتى الآن".
كما أشار إلى أنه لا يهتم بما يقوله الناس عنه، ولا يسعى ليكون أفضل لاعب أو لتحقيق جوائز في الوقت الحالي، قائلاً: "المهم بالنسبة لي هو أن أستمتع بكرة القدم وأن نفوز".
وأضاف: "من الجيد أن يسجل اللاعب، ولكن الأهم بالنسبة لي هو الاستمتاع باللعب وتحقيق الانتصار. الأرقام ليست ذات أهمية كبيرة الآن، لكن لها طعم آخر، وكنت أتمنى أن يكون والدي عائشًا لأنه يوم ميلاده".

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اختتم رونالدو بالقول: "هذه هي الحياة، هناك فترات سعيدة وأخرى عكس ذلك، ولا بد أن نتعايش مع كل ذلك".
 

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