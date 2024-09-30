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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النصر السعودي يحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا على حساب الريان القطري

النصر والريان
النصر والريان

نجح فريق النصر السعودي في تحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتغلبه على نادي الريان القطري بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الإثنين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

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 أهداف المباراة

افتتح التسجيل للنصر اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 45+1، بعد كرة رأسية قوية سكنت شباك الحارس باو فيكتور.

 وفي الدقيقة 76، أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه، بعد تمريرة رائعة من عبد الرحمن غريب، حيث سدد كرة صاروخية بيسراه إلى أقصى الزاوية اليمنى للحارس، مؤكداً على تألقه في المباريات الحاسمة.

في الدقيقة 87، تمكن نادي الريان من تقليص الفارق، حيث سجل روجر جيديس هدفاً بعد استلامه كرة من المغربي أشرف بن شرقي، ليضعها في الشباك.

 تقييم الفرق

شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع فريق الريان، حيث لعب طوال الـ90 دقيقة. 

بهذه النتيجة، يبقى الريان في قاع المجموعة دون أي نقاط بعد تلقيه هزيمتين، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي وفوزه في هذه المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن الريان كان قد تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-1، مما يزيد من الضغط على الفريق لتحسين أدائه في المباريات القادمة.

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