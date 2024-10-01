حنفي جبالي: مصر حذرت من اتساع رقعة الحرب في المنطقة (فيديو)

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لـ أعضاء مجلس النواب قائلا: "أشكركم على جهودكم طوال الـ أربعة أدوار السابقة للمجلس، وبعد الموافقة على أكثر من قانون تعمل على تحقيق المصالح للوطن، وأن التعاون المثمر من القيادة السياسية والتشريعية هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية، وهناك مزيد من الجهد من أجل صياغة تشريعات من أجل الحفاظ على حقوق المواطن".

أدوار انعقاد الملجس الأربعة السابقة

وأضاف “جبالي” خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيستكمل ما بدأه في أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، والمجلس سيواصل التعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على الدولة.

وتابع أن المجلس يطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحقوق الإنسان، ومصر حذرت من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، والمنطقة تشهد العديد من الاضطرابات بسبب الإجراءات الإسرائيلية على الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها مصر.

وواصل حديثه، قائلًا: "نلتقي على درب العمل حاملين على أكتافنا طموح الوطن، والمجلس سيستكمل ما بدأه في أدوار الانعقاد السابق”.

قطاع غزة

وأوضح أن المنطقة الآن تعاني من مشكلات، والجميع يلاحظ ما يتم في قطاع غزة، فالاحتلال يستخدم التجويع سلاحا ضد المواطنين في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لم تدخر جهدًا من أجل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.