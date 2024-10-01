جبالي يرفع جلسة البرلمان والعودة للانعقاد غدا لإجراء انتخابات اللجان

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي اعمال الجلسة العامة الاولي لدور الانعقاد الخامس والاخير من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الغد الاربعاء حيث سيتم عدد من الجلسات صباح الغد الاربعاء الجلسة الأولى، الساعة ١11صباحاً: سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

الجلسة الثانية، الساعة ١١ ونصف ضهرا سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

الجلسة الثالثة، الساعة 2ونصف ظهراً: سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.