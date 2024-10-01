حزب الله: قصف قاعدة غليلوت في ضواحي تل أبيب

كشف "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، عن استهدف تحركات وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وقصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية ومقر الموساد في ‏ضواحي تل أبيب.



وبحسب" روسيا اليوم"، قال "حزب الله" في بيانات منفصلة، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية.

عند الساعة 7:40 تحركا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

عند الساعة 8:05 تجمعا لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية.

عند الساعة 8:55 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية.

عند الساعة 10:00 تجمعا لجنود العدو ‏قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.‏

عند الساعة 10:30 تجمعا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2.

في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي" 4" ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب".

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء الاثنين فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسكاف عام وكفر جلعادي، بناء على تقييم الوضع، مبينا أن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي".