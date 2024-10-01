حزب الله يستهدف تحركات وتجمعات لجنود إسرائيليين.. تفاصيل

قال "حزب الله"، اليوم الثلاثاء إنه استهدف تحركات وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.



وبحسب "روسيا اليوم"، أضاف "حزب الله"، في بيانات منفصلة "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية كالآتي:

عند الساعة 7:40 تحركا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

عند الساعة 8:05 تجمعا لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية.

عند الساعة 8:55 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية".

وعلى صعيد آخر ، قال الجيش الإسرائيلي ،"بعد إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة 7:36 في منطقة المطلة، تم رصد حوالي خمس قذائف قادمة من لبنان، وبعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 7:46 في منطقة أفيفيم، تم رصد عدة مقذوفات قادمة، وبعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 8:01 في منطقة المطلة، تم رصد عدة مقذوفات قادمة من لبنان"، مبينا أنه "تم اعتراض عدد من الصواريخ وسقط بعضها الآخر في منطقة مفتوحة".

وقد وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تحذيرًا إلى سكان الجنوب اللبناني بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، يدور في منطقة جنوب لبنان قتالا عنيفا حيث يستغل خلاله عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعا بشرية لشن الهجمات”.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.