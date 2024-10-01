الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تأجيل العام الدراسي في لبنان لمدة أسبوع

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في لبنان

أعلن نعمة محفوض، نقيب المعلمين في لبنان، تأجيل بدء العام الدراسي الذي كان مقررا هذا الأسبوع لمدة سبعة أيام، وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

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وبحسب روسيا اليوم، قال محفوض، “نحرص على بدء العام الدراسي في المناطق الآمنة حضوريا مع الحرص على التنسيق لتعليم أولاد النازحين”. 

وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، حدد في أغسطس موعد بدء السنة الدراسية، في 17 سبتمبر، مبينا أن "التدريس في المدارس والثانويات الرسمية يبدأ يوم الإثنين الواقع فيه 30 سبتمبر لمختلف المراحل بمعدل 26 أسبوعا تدريسا فعليا و4 أسابيع تخصص للأعمال الإدارية والامتحانات المدرسية".

هذا، وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء الاثنين فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسكاف عام وكفر جلعادي، بناء على تقييم الوضع، مبينا أن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي".

وذكر بيان الجيش أن هذا الإعلان يدخل حيز التنفيذ يوم 30 سبتمبر 2024 وينتهي في 6 أكتوبر 2024.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

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