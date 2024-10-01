جيش الاحتلال يُخطر سكان جنوب لبنان بإخلائها والتوجه شمالا

أخطر الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان بضرورة إخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأولي، وعدم التوجه جنوبا.



وبحسب"روسيا اليوم"،وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "سكان ⁧ جنوب لبنان⁩ في القرى التالية: يارون، عين ابل، مارون الراس، طيري، حداثا عيتا الجبل، جميجيمة، تولين، دير عامص، برج قلاويه، البياضة، زبقين، جبال البطم، صربين، الشعيتية، كنيسة، الحنية، معركة، غندورية، دير قانون، مالكية الساحل، برج الشمالي، ابل السقي، صريفا، دير قانون النهر، العباسية، الرشيدية، بنت جبيل، عيترون.

نشاطات ⁧حزب الله⁩ تجبر جيش الدفاع على العمل ضده.. ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

وأضاف: "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي انقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا، ممنوع عليكم التوجه جنوبا، أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر. سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".