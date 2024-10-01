الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يُخطر سكان جنوب لبنان بإخلائها والتوجه شمالا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أخطر الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان بضرورة إخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأولي، وعدم التوجه جنوبا.

txt

إسرائيل تقصف قرى وبلدات جنوب لبنان

txt

عاجل.. استشهاد أكثر من 250 شخصًا شرقي لبنان


وبحسب"روسيا اليوم"،وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "سكان ⁧ جنوب لبنان⁩ في القرى التالية: يارون، عين ابل، مارون الراس، طيري، حداثا عيتا الجبل،  جميجيمة، تولين، دير عامص، برج قلاويه، البياضة، زبقين، جبال البطم، صربين، الشعيتية، كنيسة، الحنية، معركة، غندورية، دير قانون، مالكية الساحل، برج الشمالي، ابل السقي، صريفا، دير قانون النهر، العباسية، الرشيدية، بنت جبيل، عيترون.
نشاطات ⁧حزب الله⁩ تجبر جيش الدفاع على العمل ضده.. ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".
وأضاف: "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي انقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا، ممنوع عليكم التوجه جنوبا، أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر. سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".

مواد متعلقة

إسرائيل: حزب الله حول قرى الجنوب لقواعد جاهزة للهجوم

إسرائيل تقصف قرى وبلدات جنوب لبنان

إطلاق 35 صاروخًا على شمال إسرائيل خلال 40 دقيقة بالتزامن مع بدء غزو لبنان

صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وسط إطلاق صواريخ مضادة للدروع

طارق فهمي يكشف سبب عدم رد حزب الله بقوة على إسرائيل (فيديو)

أردوغان: يجب على الأمم المتحدة استخدام القوة ضد إسرائيل

الجريدة الورقية