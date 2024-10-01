الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل تقصف قرى وبلدات جنوب لبنان

قصف اسرائيلي
قصف اسرائيلي

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عملياته في لبنان حيث تعرضت قرى وبلدات جنوبية متاخمة للخط الأزرق طوال الليل وحتى صباح اليوم الثلاثاء لقصف مدفعي إسرائيلي.

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وبحسب"روسيا اليوم"، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج والأودية والتلال المجاورة لبلدتي الناقورة وعلما الشعب، وأغار الطيران المسيّر ليلا على بلدة الحوش بالقرب من مدينة صور، ما أدى إلى تدمير محال تجارية دون وقوع إصابات.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة البرغلية في قضاء صور وعلى الخط الساحلي في منطقة النبي قاسم القاسمية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.
واستهدف حي البركة في بلدة قانا بغارة، بالإضافة إلى غارة على منازل في بلدة القليلة، مع استمرار التحليق الاستطلاعي والمسّير والحربي خلال الساعات الماضية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

كما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي منذ ليل أمس، على سهل مرجعيون، الخيام، كفركلا، الوزاني، ومجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي وباتجاه ديرميماس.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

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