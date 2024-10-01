الاتحاد الآسيوي يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في آسيا 2023

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قوائم المرشحين لنيل جوائز الأفضل في آسيا لعام 2023، والتي ستقام في 29 أكتوبر الجاري بقصر السلام الكبير بجامعة كيونج هي.

أفضل لاعب في آسيا:

يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن)

سيول يونج-وو (أولسان/كرفينا زفيزدا، جمهورية كوريا)

أكرم عفيف (السد، قطر)

أفضل لاعبة في آسيا:

كورتني فاين (سيدني/نورث كارولينا، أستراليا)

كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)

كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد إنجلز، جمهورية كوريا)

أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال):

مهدي تاريمي (بورتو/إنتر ميلان، إيران)

موسى التعمري (مونبلييه، الأردن)

سون هيونج-مين (توتنهام هوتسبير، جمهورية كوريا)

أفضل لاعبة محترفة خارج القارة (السيدات):

إيلي كاربنتر (أولمبيك ليون، أستراليا)

يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي، اليابان)

أفضل لاعب لكرة الصالات:

سعيد أحمد عباسي (إيران)

فايزعلي سردوروف (طاجيكستان)

ديلشود رحمتوف (أوزبكستان)

أفضل مدرب في آسيا (الرجال):

جراهام آرنولد (أستراليا)

جو أويوا (اليابان تحت 23 عاماً)

هوانج سون-هونج (منتخب جمهورية كوريا تحت 23 عاماً)

أفضل مدربة في آسيا (السيدات):

ليا بلايني (منتخب أستراليا للشابات تحت 20 عاماً)

تومومي مياموتو (منتخب اليابان للسيدات)

بارك يون-جونج (منتخب جمهورية كوريا للشابات تحت 20 عاماً)

أفضل لاعب شاب (الرجال):

غجاكو نواتا (مدرسة كاميمورا غاكوين الثانوية، اليابان)

باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، جمهورية كوريا)

عباسبيك فايزولاييف (سسكا موسكو، أوزبكستان)

أفضل لاعبة شابة (السيدات):

دانييلا غاليتش (ملبورن سيتي/إف سي توينتي، أستراليا)

تشاي أون-يونغ (نادي ولميدو، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)

كيسي فاير (إنجل سيتي، جمهورية كوريا)

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة البلاتينية):

اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الماسية):

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد التايلاندي لكرة القدم

الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الذهبية):

اتحاد الصين تايبيه لكرة القدم

اتحاد هونغ كونغ الصين لكرة القدم

اتحاد نيبال لكرة القدم

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الياقوتية):

اتحاد بوتان لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم

اتحاد لاوس لكرة القدم

أفضل اتحاد إقليمي في آسيا:

اتحاد وسط آسيا لكرة القدم

اتحاد شرق آسيا لكرة القدم

اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم

جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين:

الفئة الذهبية: الاتحاد الأسترالي، الاتحاد الصيني، الاتحاد السنغافوري

الفئة الفضية: اتحاد غوام، الاتحاد الهندي، الاتحاد التايلاندي

الفئة البرونزية: الاتحاد الكمبودي، اتحاد الصين تايبيه، الاتحاد الفيتنامي

الجائزة الخاصة للحكام:

يويتشي هاتانو (اليابان)

تركي عبد الله الصالحي (سلطنة عُمان)

إبراهيم يوسف الرئيسي (الإمارات)