ناقد رياضي : مواجهة الأهلي أمام العين ليست سهلة و ممثل آسيا قد يزيد أوجاع الأحمر

علق الناقد الرياضي بليغ ابو عايد على مواجهه الأهلي المقبله أمام العين الإماراتي على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم 29 من شهر اكتوبر المقبل في ربع نهائي بطوله كأس العالم للأندية موضحًا انها فرصه كبرى للعيب الاحمر لاستعاده الثقة بعد خسارة لقب سوبر أفريقيا.

وقال خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : "أي فريق كبير من أجل التتويج بالالقاب يقوم بتثبيت التشكيل، ولكن بشرط ان الـ11 في الملعب يكونوا شاعرين دائما بأنهم مهددين بالجلوس احتياطيا، امام عاشور من نهاية الموسم الماضي وهو يقدم مستوى غير جيد ورغم ذلك يلعب بشكل اساسي من بداية الموسم، وكذلك بيرسي تاو وحسين الشحات ومروان عطية وغيرهم في حالة تذبذب واضح".

وزاد: "لاعبو الأهلي الاساسيين اصبحوا "ضامنين" مكانهم في التشكيلة، وكولر كان يريد لاعب وسط مثل بن رمضان، والأهلي وفر 500 الف دولار، وخسر مليون و 750 الف دولار بعد مكافأة بطولة السوبر ، ونتمنى الا يخسر المزيد من العين الاماراتي الذي يضم كل تشكيلة من الاجانب وكسبوا كل فرق اسيا".

وأتم: "هناك لاعبين مقصرة في حق انفسها مثل إمام عاشور، وهناك تراجع واضح بدني وفني في مستوى اللاعب".