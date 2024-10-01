العين الإماراتي يواجه الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق العين الإماراتي مع الغرافة القطري مساء اليوم، الثلاثاء، في استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنطقة غرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين العين والغرافة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يسعى العين، حامل اللقب، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة وضمان مكانه بين أفضل 8 فرق، حيث ستتنافس 4 منها على التأهل إلى ربع النهائي في المملكة العربية السعودية.

فريق العين

يضم العين مجموعة من النجوم، أبرزهم المغربي سفيان رحيمي، هداف الفريق، الذي تصل قيمته التسويقية إلى 8 ملايين يورو وكان العين قد افتتح مشواره بالتعادل 1-1 مع السد القطري، مما يضعه في حاجة ملحة للفوز في هذه المباراة.

تاريخ المواجهات

تاريخيًا، يلتقي الفريقان للمرة الثانية، حيث سبق أن تقابلا في 2001 في بطولة الأندية الخليجية، وانتهت المباراة بفوز العين بهدف نظيف. بشكل عام، لعب العين 18 مباراة ضد الأندية القطرية، محققًا 6 انتصارات، و5 تعادلات، و7 هزائم.

أبرز النتائج

سجل العين أكبر فوز له في قطر على الدحيل بنتيجة 5-0 في 2014، كما حقق فوزًا آخر على الريان 4-1 في 2018.

وأعرب البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة، عن أمله في تحقيق الفوز خلال المباراة أمام العين الإماراتي، المقررة غدًا الثلاثاء على استاد البيت، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وفي تصريح له خلال المؤتمر الصحفي، أكد مارتينيز أن استعدادات الفريق كانت جيدة لمواجهة العين، حامل اللقب، مشيرًا إلى أن الغرافة سيدخل المباراة بهدف التعويض بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف، بسبب نقص الوقت للتحضير.

وأوضح مارتينيز أن التركيز منصب حاليًا على لقاء العين، مع وجود حالة من التفاؤل داخل الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية وتصحيح المسار، خاصةً في ظل قوة الفريق المنافس الذي يضم لاعبين مميزين. وأكد أهمية المنظومة الجماعية، مشيرًا إلى أن البطولات الآسيوية تتطلب أقصى جهد من اللاعبين.

كما أبدى المدرب ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أفضل أداء، مع التركيز على استغلال الفرص ولعب بتوازن لإيقاف خطورة الخصم. وأضاف أنه يعرف جيدًا فريق العين وأنه تم دراسة نقاط قوته وضعفه لإعداد استراتيجية مناسبة للمواجهة.