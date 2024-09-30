شاهد بالصور.. المنظمه العربية للتنمية الزراعية تحتفل بيوم الزراعة العربي 2024

تحت شعار نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام

نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة يوم الزراعة العربي، تحت شعار "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام" بحضور الدكتور إبراهيم أدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية، والدكتور عبدالحكيم الواعروالمدير العام المساعد للفاو.



ويأتي الاحتفال بيوم الزراعة تأكيدا لأهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، حيث تشكل الزراعة مصدراً رئيسيا للدخل في العديد من دول المنطقة وخاصة في المناطق البدوية والريفية والتي تعتبر الزراعة المصدر الرئيس للدخل فيها.

وشهد الاحتفال بيوم الزراعة العربي، مناقشة مجموعة من المحاور، في مقدمتها ورشة عمل حول الزراعة المبتكرة والمستدامة، ومحور حول دور المراكز البحثية الزراعية في تطوير ونقل وابني التقانيات الحديثة، ومحور حول الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والزراعة المستدامة، ومحور حول سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، وحلول واستراتيجيات لمواجهة تاثيرات التغير المناخي وتعزيز المرونة والصمود.

وجاء اختيار شعار الاحتفال لهذا العام "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام"، للتأكيد على أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والجوع والاستدامة البيئية، وذلك لما يمثله الابتكار من قوة دافعة لإحداث تحولات إيجابية في النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الامداد، مما سيسهم في القضاء على الجوع والفقر وتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

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