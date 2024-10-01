طريقة عمل السلمون المدخن بالفرن للرجيم

يتصدر سمك السلمون أول قائمة المأكولات البحرية المفيدة لصحة الجسم لاحتوائه على فوائد عديدة مثل انه مصدرا لفيتامين د الضروري لصحة العظام، كما أنه يحتوي على فيتامين أ والكالسيوم.

كما ان سمك السلمون يمكن أن يفيد في الوقاية من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال، وتعتبر هذه الفائدة من أهم فوائد سمك السلمون للأطفال.

ويسهل تحضير سمك السلمون بأكثر من طريقة شهية تنفع لاتباعك النظام الغذائي الذي يساعدك على خسارة وزنك.

وفي السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير السلمون المدخن بالفرن للرجيم بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- فيليه السلمون : 2 شريحة

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- بهار سمك : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

ضعي السلمون في وعاء، ونكّهيه بعصير الليمون الحامض، والملح، والفلفل الأسود، وبهارات السمك، والبقدونس المفروم.

أضيفي زيت الزيتون والثوم، ثم قلّبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

وزعي شرائح البصل في صينية الفرن، ثم أضيفي فوقها شرائح السلمون، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق.

بعد نضوج السلمون، أشعلي قطعة من الفحم، ثم ضعيها على قطعة من ورق القصدير مع ملعقة صغيرة من الزيت، وأغلقيها، ثم ضعيها في صينية السمك، وغطّي الصينية بورق القصدير لحوالي 5 دقائق، حتى يكتسب السلمون رائحة الشواء، ثم قدمي السلمون المدخن بالفرن ساخناً.