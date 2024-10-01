الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب عام الزمالك : الأهلي فريق مدهش .. والتفوق عليه يستلزم جهدًا كبيرًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك، على قوة فريق الأهلي والعناصر المميزة التي يمتلكها.

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شبانة : الأهلي أصبح فريق "بهوات" و مندهش من كثرة حضورهم المناسبات الاجتماعية وافتتاح المشاريع

وقال بيكي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "الأهلى لديه لاعبين مدهشين جدا، وعلى أعلى مستوى".

وتابع: "الأهلي من الفرق التي إذا لم تستعد لها جيدا ستكون الأمور صعبة عليك، سيسجلون في مرماك الأول والثاني والثالث".

وأتم: "الأهلي واحد من أفضل فريقين في إفريقيا، لقد لعبنا ضده 3 مرات فوزنا مرتين وخسرنا مرة، وكان يمكن أن يفوز علينا ولكننا تعلمنا جيدا من خسارتنا ضده في نهائي كأس مصر، وتعلمنا من خطأنا، ونحن الآن الأبطال".

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