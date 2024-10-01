مدرب عام الزمالك : الأهلي فريق مدهش .. والتفوق عليه يستلزم جهدًا كبيرًا
أكد أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك، على قوة فريق الأهلي والعناصر المميزة التي يمتلكها.
وقال بيكي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "الأهلى لديه لاعبين مدهشين جدا، وعلى أعلى مستوى".
وتابع: "الأهلي من الفرق التي إذا لم تستعد لها جيدا ستكون الأمور صعبة عليك، سيسجلون في مرماك الأول والثاني والثالث".
وأتم: "الأهلي واحد من أفضل فريقين في إفريقيا، لقد لعبنا ضده 3 مرات فوزنا مرتين وخسرنا مرة، وكان يمكن أن يفوز علينا ولكننا تعلمنا جيدا من خسارتنا ضده في نهائي كأس مصر، وتعلمنا من خطأنا، ونحن الآن الأبطال".