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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب الزمالك: عواد كان مدهشا في السوبر الإفريقي.. ولم يتفاجئ أحد بمستواه

محمد عواد
محمد عواد

تحدث أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك، عن مشاركة عواد المفاجأة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وقال بيكي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "التعامل مع عواد هو مهمتنا، وأعدناه جيدا لمواجهة السوبر وهو كان مستعد بشكل قوي".

وتابع: "لم يكن هناك أحد يخشى من مشاركة عواد بشكل أساسي في مباراة السوبر بشكل أساسي، بل كان لدينا ثقة كاملة به".

وأتم: "عواد ظهر بشكلا مدهشا بعدما عاب لفترة طويلة، ولم يتفاجئ أحد من مستواه هذا ولا الجهاز الفني أو

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